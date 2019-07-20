【任達華遇襲】英皇承諾加強保安 保障藝人人身安全 (19:16)

任達華今晨出席在中山舉行的活動時，遇襲受傷，華哥被送院救治，手術後情況穩定，而疑犯亦即場被保安制服。

今次華哥赴中山出席活動，被問到是否有經理人或其他助手陪同出席？而經過今次事件後，藝人在內地出席活動時，人身安全備受關注，英皇方面被問到往後會否加派人手，或者要求大會增強保安？英皇高層霍汶希（Mani）說：「一般活動我們都有經理人和助手出席，會跟住藝人，而當地活動會有當地保安，今次實在很難預測到他（疑犯）會在其他人上台時，他（疑犯）亦都跟住上台，因為其他人不知道他（疑犯）是否上台合照的公司人員，這個是意外，將來會繼續加強保安。」

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（即時娛樂）