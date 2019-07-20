【任達華遇襲】華哥正返港接受治療 施襲者疑患妄想症 (20:43)

任達華今日在中山出席活動時遇襲受傷，53歲陳姓疑犯手持逾20厘米長的水果刀上台向他狂刺，任達華腹部及手指中刀，接受手術後情況穩定。據知，任達華向英皇要求返港，公司立即為他安排醫療專車。任達華目前正在返港途中，抵港後會被送入港島區某醫院，繼續接受醫治療。

據內地傳媒報道，任達華右腹部的傷口闊2厘米闊、深3厘米。

陳姓疑犯當場被制服，初步審查時對故意傷害任達華一事直認不諱。中山市第三人民醫院精神病學專家對他進行精神檢查和初步醫學診斷，指他患有存在精神障礙，即妄想症。

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（即時娛樂）