【任達華遇襲】霍汶希嘆事件無得避︰以為疑犯係上台合照高層 (23:17)

【今晚直擊】任達華（華哥）今日在中山出席活動時遇襲，腹部及手指中刀，在當地醫院接受手術後，已於晚上10時16分返抵香港，被送入港島區某醫院繼續接受治療。

經理人霍汶希（Mani）於晚上9時55分抵達醫院，她表示有關方面已在調查中，相信疑犯有點精神問題。對於有傳疑犯是「點錯相」，亦有傳疑犯策劃多年，Mani說︰「今天有很多不同的報道，還是等警方先完成調查。」她表示任達華情況穩定，完成手術後已清醒，目前最重要是他的安全及康復，未知留醫多久。Mani說︰「我今天從北京回來，當時剛起飛，在飛機上聽到微信時哭了出來。」

被問到日後安排藝人往內地工作時會否加強保安，Mani說︰「藝人往內地出席商演活動時，我們一向有經理人、保安及助手陪伴。我們在這方面是非常謹慎，今次（意外）其實是無得避，當時（主持人）正在叫高層上台合照，華哥完全不清楚，現場保安也不知道他（疑犯）不是公司的人，以為他是上台合照的高層。」Mani表示任達華會暫時停工，會聽從醫生意見後才決定華哥要休息多久，而醫生指華哥目前情況穩定。

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（即時娛樂）