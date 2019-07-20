【任達華遇襲】心急探望親自做司機 楊受成：當然好擔心 (23:31)

【今晚直擊】任達華今日出席中山商演活動遇襲，送院接受手術後，今晚被送入港島區某醫院留醫。英皇高層霍汶希與許佩斯早到醫院安排，老闆楊受成跟太太於晚上11時許到達醫院。楊受成親自做司機接載太太到醫院。他心急到病房探望任達華，記者追訪時，他說：「入去先。（是否很擔心？）聽到當然好擔心，但應該冇事 。 」英皇工作人員向傳媒透露，琦琦會在醫院過夜陪伴老公任達華。

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（即時娛樂）