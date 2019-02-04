【提攜後輩】笑指個唱陰氣重 鄭秀文請MIRROR來平衡 (14:50)

鄭秀文（Sammi）這位天后不簡單，她藉著今次紅館「#FollowMi世界巡迴演唱會2019」的舞台提攜後輩，除了每晚與重金屬組合「鐵樹蘭」和Rapper Shimica合唱，昨晚第8場演唱會更邀請了全新男子組合MIRROR演出，全場驚喜尖叫。Sammi笑言有感之前7場都請女嘉賓「陰氣太重」，昨晚請來12位小鮮肉來平衡一下！

每一場演唱會Sammi都會在嘉賓環節為觀眾帶來驚喜，昨晚連她自己都好興奮，幾乎說漏嘴，及時發現還有一首歌未唱，她說：「導演在耳機提我還要唱一首歌，『嘉賓』你們在後台吃多個飯盒，等多一陣！」非常搞笑。之後，她唱《千年如一日》後再唱《默契》，唱到一半時，MIRROR成員姜濤和Anson Lo從升降台出場，觀眾尖叫，然後其他成員逐一從舞台四方八面出場合唱，全場起哄。

唱畢，Sammi笑說：「有鑑於這幾晚我都請女嘉賓，陰氣太重，所以就請了一班男仔來！」又說：「今次演唱會主題『我們都是這樣長大的』，雖然我keep得好好，但我都一把年紀，MIRROR這些十幾廿歲的年紀，我都經歷過，我希望今次演唱會舞台，分享給更多不同歌手，無論資深歌手又或者新晉組合都好，這個台都可以分享給所有人為大家表演。」

面對MIRROR這12位小鮮肉，Sammi有點花多眼亂，讓他們逐一向觀眾自我介紹，觀眾尖叫聲此起彼落。之後Sammi對MIRROR笑說：「你們真的好犀利，飯盒又要買多10幾個，化妝師和車都要加倍。今（昨）日真的好開心，雖然第一次見面，但綵排時我有看他們表演，我覺得好犀利，MIRROR為了今次演出，專登全新排了一隻舞，我希望你們（觀眾）可以給他們多點支持。」然後MIRROR散開舞台不同位置，又唱又跳《Chotto等等》和《火熱動感LaLaLa》，觀眾湧到台邊歡呼！

另外，昨晚台上嘉賓大堆頭，台下捧場朋友都好墟冚，雷頌德與太太Jade、梁漢文太太Karen、蘇永康太太Anita、陳法蓉、苟芸慧、劉浩龍、藍奕邦、森美、胡諾言與太太陳琪等，當Sammi勁歌跳舞時，他們都站起來一齊跳舞，全場勁High！

（即時娛樂）