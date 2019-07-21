【任達華留院】手指神經線接駁手術成功 家人牽手為華哥打氣 (15:41)

【今日直擊】任達華今日在港安醫院做第2次手術，英皇高層霍汶希（Mani）指手術順利，而華哥的老婆琦琦和哥哥任達榮，今日先後到醫院探望。

據悉由於華哥右手4隻手指傷勢較重，雖然中山的醫生已為他做手術，但太太琦琦仍擔心老公傷勢，擔心手指的神經線接駁不佳，影響他日後活動能力，故安排華哥今晨再做手術，幸手術順利，據悉華哥四指的神經線接駁得很好。而琦琦貼上任氏一家牽手相，為華哥打氣：「我們家人會陪伴華哥一起加油，謝謝大家關心。」

另外，下午約2時半，任達榮及其家人探完病離開醫院，並透露弟弟現時最新情況。任達榮說：「他現在情況很好，因為昨日太攰，冇乜點瞓覺，故一路睡至剛剛。」他表示弟弟暫時仍在ICU，但只是一些follow up程序，明天或可轉到普通病房，現時他已可進食普通食物。

問到兩兄弟談了什麼？任達榮表示分享了這宗不幸事件：「他（弟弟）傷口暫時還有些痛，大家可想像到。」問到華哥手指的傷勢？任達榮表示有做些follow up，所以應該都OK的了，他續說：「辛苦晒大家，多謝大家關心。」英皇老闆楊受成與太太於下午3時許來探病，逗留20分鐘後離開，楊受成表示華哥情況很好，做了手術很成功，問受傷手指情況如何？他說：「無事、無事，可以郁返。」

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（即時娛樂）