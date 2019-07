韓國男團東方神起昨晚於亞洲國際博覽館舉行《TVXQ! CONCERT–CIRCLE–#with in HONG KONG》。個唱於晚上7時開始,東方神起成員允浩與昌珉穿上格仔西裝現身,戴上高帽,以紳士造型跳舞,唱出《Bounce》、《Something》及《Top of The World》。之後兩人跟港迷打招呼,並大叫「What's up Hong Kong」,再用廣東話自我介紹。允浩大賣口乖問「你想我了嗎?我想你們」。昌珉則表示真的很久沒來香港演出,還大讚港迷熱情。接着兩人再唱出《Truth》及《Love Line》。

整晚個唱上,東方神起說話不多,且不像一般年輕韓團,會大耍冧功狂說「我愛你」或做心心手勢。昌珉與允浩於2個半小時的演出中,大曬唱功與舞功,獻唱出道10多年來的經典作品,還有個人表演。安歌時段,他們拋波仔落台,惹來粉絲搶奪。

(即時娛樂)