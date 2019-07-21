【有片睇】台上一條龍 鄭秀文完騷落台變成一隻蝦米 (16:38)

Sammi自言台上的她是一條龍，但完騷後則是一隻蝦米。（資料圖片 / 鄭秀文Instagram片段截圖 / 明報製圖）

鄭秀文（Sammi）昨晚完成第8場紅館演唱會，自言「台上一條龍」的她落台後累到變成「一隻蝦米」。Sammi今日在Instagram上載她完騷後返入後台時的片段，臉上充滿笑容的她彎着腰行碎步，狀甚搞笑﹗Sammi留言︰「八月份就踏入47歲的mi，每晚完show一落台，mi就會累到變身“ 攣公（弓）蝦米”。🦐🦐🦐 😆😆😆 #好累但非常開心 #台上一條龍台下一隻蝦米😂 #三米變蝦米 #蝦mi」

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雖然還有差不多一個月才是Sammi的47歲生日，原來她已送了生日禮物給自己，就是其瘦得來但有肌肉的身材。Sammi在社交網說︰「決心改造自己的那天起，mi就開始默默實踐，一天一天地進行，心底那團火非常熱熾，改造自己（身心）的意志比任何時期都強。亦深信這種徹底改造非常適合自己，能抵達心中一直夢想的自己，更能忠於自己的身體。」

「其實減肥對mi來說，駕輕就熟，要多瘦就可以有多瘦，但健美健康的體型則是我一直極度夢想的，原來一點也不容易，甚至比減肥更艱難，尢其女性，要建立肌肉，更難。但難並不得到不可能，在教練和自律之下，我抵達了想要目標。而且整個過程用健康的方式去達到健美的身型，鍛鍊出來的能量反而更大更強。這，對於我在舞台表演上，有很大發揮。從來沒有不勞而獲，我只相信努力是源頭。mi對自己說過，要送自己47歲的禮物，一個新造而且更健康的身體，mi做到了。 呵！ 」

（即時娛樂）