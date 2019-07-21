【感冒未斷尾】倒數兩星期開騷 容祖兒油拔法增免疫力 (16:16)

容祖兒為了下月舉行的紀念入行20年紅館演唱會，已進行密集式排練，就算感冒未斷尾，戴著口罩仍繼續綵排；祖兒經同事強力推介，嘗試oil pulling（油拔法）增強免疫力，她稱感覺非常不錯，現在她又精神奕奕練拉筋。祖兒今日在社交網分享新一輯拉筋照片，見她柔軟度十足，不再像之前露出痛苦表情，並且大騷纖腰及背肌，展示努力成果。她留言：「要應付十八場重型大演出 仿（恍）如挑戰人體極限 我必須重拾健康的體魄 聆聽它的需要和呼喚 由於我這感冒一直未斷尾 為了增強個人免疫力 經同事強力推介oil pulling (含椰子油) 感覺非常不錯 因為口腔含菌量之多 好比一隻小狗 而含油的作用主要打擊口腔和喉嚨這兩部份（分）的細菌 對於喉嚨經常感到不適的我有意想不到的效果 而最近我將休息時間比例提高 如果太累我甚至會放棄做gym換取多兩小時的休息 感覺身體力量逐漸回來了 拉筋亦令到我身心舒暢 吸引力發亦非常重要 往正面方向思想 保持樂觀相信自己的能力 做騷如做人 保持各方面的平衡 和各單位保持緊密溝通 將問題逐一解決 保持專注精準度 還有兩個禮拜 這麼有規律的生活 我真的約會未完便掛念」網民紛紛為她打氣，其中鄭秀文留言讚祖兒的纖腰正爆，亦說oil pulling很正。

（即時娛樂）