《愛.回家之開心速遞》的「細龍太」陳偉琪(Vicky)早前暫別觀眾,代表中港澳區飛往洛杉磯參加「WCOPA」才藝比賽,表演豎琴、鋼琴、平面廣告、演戲及modeling環節,爭取金牌及荷李活電視節目演出機會。經過大半個月的賽程,陳偉琪終於完成比賽,準備起程返港。今早她在社交網分享相信是比賽時彈豎琴的照片,預告「細龍太」將回歸《愛‧回家》。

她留言︰「其實我有好消息告訴大家。回來香港後再跟你們說。😏 這次鼓起勇氣在那麼多國家的演藝人面前表演豎琴,我已經戰勝了自己了。原來有勇氣真的能夠衝破一切。謝謝你們支持我。#陳偉琪 準備回家了。#雷珍妮 準備回家了。#細龍太 準備回家了。😘😍 Success is the best revenge. Here's to all the naysayers. 😉🙌」

(即時娛樂)