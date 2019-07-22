【元朗襲擊】森美電台開咪落淚：我有好大憂慮… (14:24)

元朗西鐵站昨晚（21日）發生暴力襲擊事件，大批白衣者襲擊市民，造成多人受傷，有人背部滿佈傷痕，在場採訪的記者亦成為目標之一，事件震驚全港。

由森美、小儀及Marco主持的商台節目《早霸王》，今日改動節目內容，開放給聽眾點唱，想有什麼說話、歌曲給香港人，幾位主持人會在節目內讀出。當中森美開咪後即哽咽落淚，他說：「今日嘅節目，各位原諒我嘅不專業，今日節目真係唔可以做返我平時節目會做嘅環節，我心裏有種擔憂…（索鼻水聲）對於我哋香港……（索鼻水聲及開始飲泣）…我有好大憂慮（深呼吸），我有少少唔明白，我哋每個人身分要做啲乜嘢先能夠令香港變返香港，我希望香港每一個都努力…」播完歌曲後，他再補充說：「喺我哋生活當中希望都需要好安定社會，先可以畀我哋正常生活，喺今日節目裏面，當中我可能情緒比較唔穩定，所以同大家講聲唔好意思，喺依個情況下，我希望盡量用唔同音樂播畀大家聽，減少對大家嘅影響。」

森美亦在社交網上載黑白照，並留言：「元朗 香港 到了昨晚 不一樣了 我應當做什麼？香港才會是香港 我迷惘 擔心 恐懼 不知所措 應該不止我 你也和我一樣吧！」

（即時娛樂）