【元朗襲擊】蔣雅文書展攤位罷市1天 王喜辭報章專欄寫作 (17:08)

蔣雅文表示其書展攤位今天罷市一天（左圖）；王喜在fb表示已辭掉某報章專欄寫作。

元朗昨晚發生暴力襲擊事件，大批身穿白衫的人，不停襲擊市民，造成多人受傷，全城震怒﹗王喜昨晚亦一直關注元朗襲擊事件，今日凌晨在facebook留言表示，已辭掉某報專欄寫作，並說即時生效。

另外，蔣雅文（Mandy）和妹妹蔣雅詩今年合體出書，前日亦現身書展宣傳，惟鑑於昨晚元朗發生暴力襲擊事件，Mandy在instagram表示：「為顧及讀者人身安全，今天『釀字工房』書展攤位決定罷市一天。

對於小型獨立出版社來說，一個書展攤位的成本支出是一年一度的沈（沉）重壓力，雖然我們不是什麼大企業，參與罷工罷市也許不會帶來什麼改變，但生於亂世，保護同伴及堅守自己信念是更重要的事，每個知道路該怎麼走的人，都是從迷路開始的。#釀字工房 #全港不合作運動。」

「電競女神」馬俊怡（Rose Ma）原定今日在書展舉行活動，但基於昨晚發生的連串事故，決定取消今天在書展的活動，Rose亦在instagram說：「今天簽書會取消，已經不能用憤怒來形容此刻心情，原來香港還有很多沒有人性沒有良知的人。」

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（即時娛樂）