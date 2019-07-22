【元朗襲擊】Do姐籲大家照顧自己 余迪偉冇心情風花雪月 (20:34)

元朗昨晚發生暴力襲擊事件，大批身穿白衫的人手持木棍和鐵通，向市民及記者施襲，導致多人受傷，有市民投訴999打不通，全城震怒﹗

商台節目《早霸王》今晨改動節目內容，開放給聽眾點唱，想有什麼說話、歌曲給香港人，幾位主持人會在節目內讀出，而森美開咪後即哽咽落淚。

另一個由鄭裕玲（Do姐）﹑余迪偉和麻利亞主持的商台節目《口水多過浪花》，今日亦以播歌為主，節目甫開始時，余迪偉說：「經過昨晚一夜後，大家心情忐忑再忐忑。」Do姐接著說：「原本新的一星期，準備了好多話題，但我覺得今日不應該談論。」余迪偉再說：「大家都沒心情風花雪月。」麻利亞則表示：「用我們揀選的歌曲陪伴大家，用不同歌曲代替說話。」

Do姐然後再說：「這個月來，大家也受新聞影響到心情，心情都不好，尤其是昨晚，今早在看到這些新聞畫面，事情已發生，希望每個香港人不要不開心，最緊要是自己，要look after（照顧）自己，我見到麻利很不開心，好似沉得好低，如果以這樣心情，不好好去take care自己，怎去顧及其他事？不要因為這個時候，覺得為什麼自己做得不夠，唯一我覺得，如果這樣不開心，要做夠的就是對自己好些，若太過被這些事影響到（情緒），暫時不要看social media，或者不要看新聞，去做些令自己開心少少的事，可能看書或看部戲，令自己隔開些，否則太不開心，因為一路鑽下去，反而不是太好。」

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（即時娛樂）