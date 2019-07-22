【別了雷sir】著名排球評述員雷禮義離世 李珊珊：不捨得你 (22:02)

人稱「雷sir」的著名排球評述員雷禮義，於7月初離世，享年71歲。雷sir於柏立基教育學院修讀體育，畢業後於基教小學（已停辦）任教5年，其後轉往陳樹渠紀念中學任體育教師，學生包括張達明、陶大宇等，之後任職於大學聯校運動中心至退休；其間，兼任國際排球裁判。1982年，他於阿根廷舉行的世界排球錦標賽擔任球證，翌年起為TVB評述排球賽事，他自創不少排球術語，如「食叉燒」，即「chance」機會的諧音，加上評述時獨有的聲大及緊張語氣，故有「雷老虎」、「大聲公」等外號。

對於雷sir逝世，李珊珊在社交網發文悼念，她留言：「由細聽到你大，看排球沒你坐鎮旁述，就感到不夠精彩圓滿。得分前一句：『食叉燒 ！』，也是從你旁述中學會。不捨得你。雷sir謝謝您，走好。」

後輩伍家謙亦在fb發文悼念，他說：「雷Sir，永遠懷念您的聲如洪鐘。雷Sir親切幽默，對後輩無半點架子。過去在新聞部工作，有時在餐廳碰到雷Sir，他總是老遠就揮手，大喝一句『家謙！又見到你！』，然後厚實巨掌往我膊上一拍，雄渾剛勁，縱已過花甲，卻不見老態。真正合作，是在2016年里約奧運。那時同坐錄影廠，在他身邊聽現場評述，中氣十足，形容生鬼；『美女梳頭』、『食叉燒喇喂』，絕對是一代港人回憶。錄影廠入口通常有兩扇門，有時入廠，門還未開，就聽到他在談話，『雷公』絕非浪得虛名。雷Sir，謝謝您給我們的美好回憶，願您在另一個世界，永遠快快樂樂地食叉燒。成長路上，驃叔講馬、阿叔講波、伍晃榮報體育新聞；今雷Sir離去，港人集體回憶，又少一個。無限懷念，不勝唏噓。」

（即時娛樂）