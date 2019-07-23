【著乜嘢顏色衫返港】黃夏蕙懊惱：揀錯顏色等如生死一線 (18:49)

身在美國的黃夏蕙，今午在facebook上載兩張相，夏蕙姨雖身處美國，但仍關心香港狀況。她表示將於下月3日黃昏時單拖返港，但現正懊惱穿什麼顏色的衣服回港，夏蕙姨留言時，亦禁不住爆粗說：「各位，我好亂！幫下（吓）我決定著乜鬼衫返香港。係咁架（㗎），我決定8月3日黃昏6點一個人返香港.....但係而（依）家係（喺）香港地，著衫D（啲）顏色配搭都好大件事，揀鍇（錯）色就等於生死一線，黃同藍就己（已）經唔著得啦！依家黑同白又唔著得！究竟想市民點X樣呀？你地（哋）話我怕死，可以叫潘Sir陪我一齊返咪無事？唉！你地（哋）就知啦！佢舊陣時係做差佬，點信得過呀.....所以我有個提議，黑底白花既（嘅）衫，應該安全啦！係唔係？

其實您地（哋）應該知道我講乜！更加知道良知同人性慨（嘅）分別！依家唔係60年代呀，若要人不知，唔好太白痴（癡），好唔好？快D（啲）將香港變番（返）和平福地，等我返得安心D（啲）。

仲有，Lee（呢）個期間唔咳（該）唔好再係（喺）任何群組，上崗上線咁轉發任何一方既（嘅）短片同聲音呀！我係老人家，只係想世界和平，開開心心！無興趣火上加油！咪X再搞X我部電話呀！哈哈！講完舒服哂（晒），8月3日香港再見大家！」

（即時娛樂）