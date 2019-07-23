【專訪】二次創作歌詞惹共鳴 《頭條新聞》羅啟新：幫大家消消氣 (22:11)

港台節目《頭條新聞》向來「惹火」兼具爭議性，事關節目內容以嬉笑怒罵﹑針砭時弊﹑幽默嘲諷見稱，尤其是香港社會氣氛，近月來戾氣持續，怨懟不斷，《頭》就可以幫人消氣，令大家苦中作樂。主持之一的羅啟新（Cuson）近月亦成為風頭人物，他在節目內演繹《一人掟磚會受傷》（原曲《一人有一個夢想》）、《老年陷鄭》（原曲《愛情陷阱》）與《扑繼續扑》（原曲《風繼續吹》），在網上瘋傳兼被網民激讚，無論二次創作歌詞或夾雜新聞片段的MV，均易惹起共鳴，令人笑中有淚。

Cuson說：「外國電視台很多諷刺時弊節目，他們深明這些節目能幫人消氣。若果大家不准出聲、不准講哪一位，屈住屈住不會令事件消失。有時候觀眾給我反應，說我幫他們出聲，但若果以憤怒指摘方式處理，觀眾可以會更嬲，影響情緒，而嬉笑怒罵是有作用的。」

問他曾否在街上被「藍絲」觀眾敵視？Cuson笑說：「還好在街上遇到的觀眾，也跟我說喜歡看《頭條新聞》，可能不喜歡的人，不會看這節目，只要留意網上留言，他們罵的內容也是一樣，斥責用政府錢鬧政府。他們不理解政府錢是來自納稅人，香港電台的角色是傳媒，或有人抱老闆跟員工心態，老闆給錢所以員工不可以出聲，嬉笑怒罵可以觀點不同，最重要是不要屈人。」

（即時娛樂）

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