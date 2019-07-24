上周六遇襲 任達華留醫5日出院︰右手神經線需時間康復 (14:13)

【今日直擊】任達華（華哥）7月20日（上周六）在中山出席活動時遇襲，遭施襲者用刀刺傷腹部及右手4隻手指，被送入當地醫院接受手術後，即晚返港就醫，被送入深切治療部（ICU）兼做第2次手術，兩日後始能轉往普通病房。由於康復進展理想，華哥今日下午1時出院，半百傳媒到場採訪。

身穿白Tee、粉藍運動外套及長褲、頭戴Cap帽、右手包紮住的華哥在經理人霍汶希（Mani）陪同下步出醫院。華哥精神不錯，見傳媒即豎起手指公，但從其白色Tee隱約可見腹部貼了膠布。

華哥說︰「這幾天關心我的那麼多朋友，多謝你們﹗今次意外，我雖然受傷了，但很感謝中山及香港的醫護人員，也很感謝英皇公司的悉心安排，因為事發時，在中山的時候，中山的醫護人員很幫忙，為我做了很多測試。返港後，很感謝香港的醫護人員立即為我再檢查及讓我穩定下來。多謝大家關心，多謝楊生（楊受成）、英皇公司，最重是是多謝大家關心。我的手需要少少時間康復，神經線需要一段時間去復原，希望康復後可以盡快出來拍戲，因為我很喜歡拍戲。多謝大家關心，尤其是多謝我的家人。」

（即時娛樂）