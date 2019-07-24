【同屆新秀】受吳少芳啟發 Sammi：畀我好多正面信息 (17:56)

鄭秀文（Sammi）昨晚舉行第10場紅館個唱，當介紹這晚的嘉賓出場時，她指今次是其個人第10次紅館演唱會，希望做到十全十美外，更希望賦予更多愛的意義，所以邀請了前女子組合Face To Face成員吳少芳（Jodi）擔任表演嘉賓。

Sammi指Jodi跟她參加同一屆新秀，1990年對方與蔡惠玲組成Face To Face，很不幸在1992年遇上嚴重交通意外致四肢癱瘓，現時只有左手手指可以輕微移動。Sammi說：「我邀請她時，她馬上應承。別以為Jodi行動不便，但她真的非常喜歡唱歌，會不時同朋友到街上busking唱歌表演，我從她身上得到好大啟發，在她的經歷睇到她的不放棄、不斷奮鬥，其實是充滿正能量。你今晚的出現，畀到我好多好多正面信息。」

Jodi回憶有一次跟Sammi見面，她說：「有次慈善探訪活動，Sammi主動為我禱告，當時她蹲在我前面，對手放在我雙手上面，期間我喊到又眼淚又鼻水，好怕整到Sammi的頭髮，在好擔心的時候，突然感受有隻手按在我頭上，心想Sammi對手放在我手上，她有第三隻手？後來睇相，當時無手在我頭上，Sammi的禱告令我感到主耶穌的臨在。多謝Sammi送我這個舞台。」Sammi之後送上擁抱後落台換衫，叫Jodi好好享受紅館舞台，笑言可以用輪椅周圍行。

Sammi這晚換上全新的熒光綠色歌衫上台安歌，不時風騷展示肌肉，相當搞笑。至於這晚捧場的圈中人，包括甄子丹與太太汪詩詩、胡定欣、蘇志威與太太劉小慧、Super Girls及方皓玟等。

Sammi完騷後在Ig分享感受：「第十個夜。作為一個表演者，一站上舞台，就必須盡力演出，是責任，也是使命。不能辜負你們撲票的艱辛。今夜，希望入場的每一位都能帶著愛，帶著濃濃的正能量回去。#多謝Jodi #每晚做完演出回到酒店都累到傻」

（即時娛樂）