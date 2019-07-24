【開心速遞】為愛情放棄江山 大小姐悔婚 拖送水輝見爸爸 (19:20)

大小姐找龍敢威，坦言她已經有喜歡的人，不會跟Jacky結婚。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

大小姐將自己的名牌手袋全送給熊若水，叮囑她日後在公司要小心。（無綫電視網上視頻截圖）

大小姐買下律師樓，好讓她離開後，KC及Terry也有地方容身。（無綫電視網上視頻截圖）

【劇透‧慎入】「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）與秘密男友「送水輝」宋瑞輝（許家傑飾）的戀情在昨晚和今晚兩集《公主出走記（上）、(下)》有重大突破，大小姐更決定為了送水輝放棄「江山」。

事緣大小姐出席聚會時知道司徒獨孤明珠（馬蹄露飾）借精找代母生子的事已在名媛界流傳，為免送水輝將來被人取笑，心中有了決定。她先安頓最放心不下的細佬Terry（李偉健飾）及舅父KC（歐瑞偉飾），買下律師樓讓KC做老闆，Terry就做KC的助手，又將自己的名牌手袋全部送給熊若水（呂慧儀飾），豈料KC接手律師樓3日就放棄，令她氣上心頭。

大小姐陪送水輝接兒子Philip仔放學，得知Philip仔被同學打，而打他的同學是個棄嬰。送水輝有感小朋友無父無母，即使在物質豐富的環境下長大仍會有所缺失，於是向大小姐說︰「如果我沒有錢，你是否願意跟我過窮人生活？最多只能當『好爸Bar』的老闆娘。你可否為了我，不嫁給Jacky？」

大小姐聞言笑起來，原來她跟送水輝思想一致，決定違抗父親龍敢威（羅樂林飾）命令，推翻跟Jacky（黎振燁飾）的婚約。大小姐帶送水輝見龍敢威，在全家人面前與送水輝手拖手，公開二人關係，並要求取消與Jacky的婚約。

今晚一集講到龍敢威看見女兒拖實送水輝，說要取消婚約後勃然大怒。翌日，大小姐和送水輝如常返工，以為兩人的戀情必定傳遍「接龍」。大小姐更準備好接受父親的懲罰，預計自己會被發放到哈爾濱分公司，不能再回港。

龍敢威要龍力蓮出席商心小棧的慈善舞會，卻遲遲未見她出現。龍敢威深信龍力蓮一定會來，並向KC、Terry重提往事，說他當年要龍力蓮出國讀書及結婚，龍力蓮雖曾反抗但最終也屈服。此時，龍力蓮來到會場，走到Jacky面前說不會跟他結婚，更坐上送水輝的電單車，絕塵而去。

（即時娛樂）