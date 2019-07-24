【阿爸阿媽好似樣】高海寧做乖乖女為媽咪慶生 (19:11)

高海寧最近忙於拍攝TVB新劇《網絡騙案》，但無論有多忙，媽咪生日這個大日子，她一定會做乖乖女為對方慶祝。高海寧在社交網分享一家人為媽咪慶祝生日的開心時刻，照片中，高海寧跟媽咪露出一致笑容很合拍，又有她與父母及兩個細佬的全家福，另一張是高爸爸與高媽媽的合照，夫婦二人儼如倒模，難怪高海寧留言：「兩個人在一起久了 會變得越（愈）來越（愈）像 脾性相近 喜好相近 連樣子也有了對方的影子 吵吵鬧鬧 歡歡笑笑 一眨眼 就過了大半輩子 我想 這就是愛情最真摯、最美好的樣子吧 媽，生日快樂 要永遠歡笑著過每一天哦！LOVE YOU AS ALWAYS #thebestmom #happybirthday #familytime #好喜歡第二張照片」

高海寧還偷閒欣賞宣萱與林日曦有份演出的舞台劇《大辭職日》，當《不懂撒嬌的女人》中的「Mall姐」宣萱遇上「田蜜」高海寧，當然要合照留念。高海寧留言：「無論Mall姐還是Ca姐 不管演戲還是唱歌 甚至呼拉圈雜耍 她都可以完美演繹 就像一個挖不完的寶藏 隨時讓觀眾眼前一亮 演員的征途 就是不斷挑戰和增值自己 我正在努力中…@jessicahsuan_official P.S 好喜歡你演繹的Nicey @rosamvelasco #大辭職日 #學習對象 #喜歡看舞台劇 #mall姐和田蜜」之後，她又向「腦細」林日曦集郵，還自嘲樣樣都不及對方，高海寧說：「腦細 皮膚唔夠你白 身形唔夠你瘦 下巴唔夠你尖 又唔夠你咁有才 連做戲都爭dddddd唔夠你放 你仲讓唔讓人搵食呀？@lam1hey #大辭職日 #第20場 #好好笑 #喜歡看舞台劇」林日曦回應：「你淨係笑容甜美過我就已經贏哂（晒）」

（即時娛樂）