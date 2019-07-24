【五行刺客】馮德倫再執導美劇 預告片曝光  (20:25)

繼《荒原》（Into The Badlands）後，馮德倫第二次為美劇擔任導演，新劇《五行刺客》（Wu Assassins）下月將在Netflix平台播出，預告片亦曝光。此劇由數個不同導演負責拍攝，但首條預告片以馮德倫執導的首兩集為重點，片中可見有文戲，亦有拳拳到肉畫面，可見鍾情中國功夫武術的他，花了不少時間和心機在動作場面上。

再執導美劇，馮德倫表示感覺跟上次很不同，今次隻身一人與全新團隊合作，但最初由美國經理人推薦此劇給他時，已被片名和集合了超級英雄、科幻等不同元素的題材所吸引。馮德倫亦很期待跟男主角伊科烏艾斯（Iko Uwais）合作，「早前我就很欣賞他的電影《突擊死亡塔》（The Raid），覺得他可以適應不同的動作風格。女主角凱瑟琳溫妮克（Katheryn Winnick）是通過《維京傳奇》（Vikings）認識的，她的表演非常出色」。

身為華人導演，馮德倫為避免此劇裏的中國元素失真，套用模式化劇情，讓故事變得老套，刻意為劇集做了很多事情。「這些是我想避免外國人對中國的刻板，比如在美術上，他們會加入很多『龍鳳』元素。我會跟他們解釋，中國的大城市非常繁華，不一定都是龍龍鳳鳳。我希望大家看的時候，不會有『華人都這樣』的刻板印象，想讓大家看到新的東西」。

《五行刺客》故事講述一個超級英雄的成長故事，男主角Kai Jin是中國印尼混血兒，生活在美國舊金山。從小與當地黑社會相識，眼看自己的朋友們都加入了黑社會，他卻不為所動。他真正的夢想是成為廚師，擁有一輛自己的餐車。可是，當他朝着目標進發時，卻遇到很多阻礙，需要他一一克服。在他跌入人生谷底之際，遇到一個轉折點，這件事直接改變了他的人生！

（即時娛樂）