黃祥興與太太Peggy婚後育有一對仔女,一家四口幸福美滿,適逢祥興和老婆結婚7周年,兩公婆撇低仔女撐枱腳慶祝,他們歎燭光晚餐,祥興表示:「愉快的結婚7週年紀念日!Keep loving and understanding more each other day by day(每天繼續彼此相愛和理解)。」

(即時娛樂)