【未抽離角色】任賢齊目露凶光 張家輝演斯文法醫 (14:41)

由任賢齊和張家輝主演的電影《沉默的證人》，暑假正式上映，近日多款電影海報陸續曝光，無論是影帝張家輝穿著醫生白袍手執手術刀，還是型男任賢齊戴聖誕老人面具手執手槍，都非常吸引。

拍攝海報時電影已煞科，但家輝與小齊似乎仍未抽離角色，穿著醫生袍和手術手套，戴着金絲眼鏡的家輝，溫文爾雅，就算手執手術鉸剪和大力鉗，不減溫柔眼神。

至於飾演悍匪的小齊，雖然戴住人見人愛的聖誕老人面具，但凶悍眼神仍令人不寒而慄。合照時小齊扯住家輝的醫生袍領口，目露凶光，家輝手無寸鐵，眼神充滿怨仇。

家輝揚言今次電影非常考演技，事關他本人「太好打」，卻要為了角色隱藏實力，十級難度。他說：「戲中我飾演一個斯文法醫，不懂打架，理應捱打不懂還手，但拍攝時不覺意使出《激戰》真功夫，下意識自然反應，我最初都不發現，打完一輪後導演Renny Harlin看Playback時發現，要我好好隱藏，不可以讓觀眾發現我食過『夜粥』。」

小齊則說：「戲中我受過專業訓練，好打得，但家輝是斯文人，只會打爛仔交，即是單憑本能反應擋拳、迴避或者擲東西如玻璃樽、滅火器。家輝好體貼和好有經驗，知道哪個角度打下去，不會真『爆缸』。相反，因為他的角色不懂打交，反而要『硬食』，雖然做了安全措施，但看完也替他痛。」

家輝與小齊於14年前拍《大事件》時合作，這次《沉默的證人》由《虎膽龍威2》（Die Hard 2） 動作導演Renny Harlin執導，三人首度合作。小齊說：「今次合作感覺都幾特別，導演預先畫好晒 Story board，分鏡分得好仔細，每一個情緒、動作都會事前好詳細解說。」家輝說：「作為演員來說，當然什麼也想試，今次用外國人導演、外國人思想放在香港電影，很有新鮮感！」

（即時娛樂）