【惺惺相惜】唱得跳得演得 鄭秀文獲莫文蔚邀請演音樂劇 (15:07)

天后鄭秀文（Sammi）昨晚順利完成第11場紅館個唱演出，該場亦是她在紅館舉行第100場演唱會。電影《花椒之味》團隊捧場，戲中兩位「妹妹」賴雅妍和李曉峰，以及導演麥曦茵到場支持，完騷後在後台見到Sammi時，兩位「妹妹」同聲大叫：「姐，你很厲害！我們看見你的『溝』！哈哈！」3姊妹興奮擁抱，李曉峰更激動到眼濕濕。

Sammi昨晚邀來莫文蔚（Karen）擔任表演嘉賓，Sammi介紹她出場時，難掩興奮之情，她說：「今（昨）晚嘉賓係個人my favorite，我長年累月都有她的歌跟身，經常會聽她的歌，雖然她比較少在香港跟大家表演，所以今次能夠邀請到自己好喜歡的女歌手同台，我真的好開心。」音樂響起，身穿紅裙的Karen從升降台出場，她一開口唱《忽然之間》，全場吶喊，Sammi恍如小Fans說：「嘩，好好聽呀！」她們手拖手唱歌，又扮行catwalk。

唱畢，Karen說：「我們從未同台做過任何事，我都唱了26年，我等你這個電話等了多久？」Sammi笑說：「由水壼（電話）年代等到現在。」又說：「你是我自己all time favorite，我真的好鍾意聽你唱歌，你接受我邀請，我真的好開心。不過我看報道得知你好快開最後一次演唱會，就不再做pop music的concert。」Karen坦言：「是，我跟自己說要在最好的時候，將最好的自己給大家，然後要做下一樣事情。（即是什麼？）Musical。」

Sammi感嘆明年2月可能是Karen最後一次演唱會，揚言要去捧場。Karen邀請Sammi一齊演音樂劇，說：「其實你適合做Musical，識得演戲、唱歌、跳舞，唱live唱得很好，真的沒幾多個。」之後Sammi落台換衫，Karen獨唱《如果沒有你》，全場觀眾大合唱，非常震撼。昨晚台下捧場朋友還有鄭少秋、蔡一傑、蘇麗珊、西瓜、抗癌女歌手李明蔚、高皓正夫婦等。

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（即時娛樂）