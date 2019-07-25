【笑到攰】好姊妹拍廣告 薛凱琪何超蓮睡牀變格鬥場 (19:06)

薛凱琪與賭王何鴻燊三房千金何超蓮向來老友鬼鬼，早前更一起拍攝護膚品廣告，分享護膚心得。由於這對大笑姑婆「笑點」極低，因此在鏡頭內外，無時無刻都充滿著二人愉快的笑聲。拍攝前，這對好姊妹定下每NG一次便要罰錢，結果薛凱琪輸了，她說：「我識的超蓮見到乜都笑，笑點好低，以為我一定贏，點知自己太輕敵！其實拍這個廣告，我們真是由朝笑到晚，拍完片之後仲要拍硬照，已經笑到有點倦！」

除了笑聲不絕，兩人亦笑料百出。薛凱琪稱最難忘一刻是當中一個牀上鏡頭，「有一幕劇情講她（超蓮）賴牀，我要拉她起身，其實大家都是在演戲，點知超蓮真的一點力也沒有用，我真的不夠力」。原本畫面設定甚優雅，豈料睡牀最後變成格鬥場，二人你拉我扯一輪，幾經辛苦才完成拍攝。

今次兩人難得齊齊拍廣告，薛凱琪認為是超蓮的「念力」促成。事關有一日超蓮稱希望有機會與薛凱琪一齊拍廣告，想不到兩、三個月後真的成事；之後又說想試拍劇，接到今次廣告劇本，發現原來是有對白的，完全開口中，超蓮笑說：「哈哈！估不到今次廣告是以閨蜜式演戲，可以盡力去投入。」薛凱琪亦表示：「估不到你的第一次……演戲，就這樣畀了我。」

（即時娛樂）