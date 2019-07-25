登台被男歌迷惜面 彭家麗：盡量不到夜店表演 (22:08)

車淑梅、彭家麗、黃淑儀及洪卓立，為港台製作的電視劇口述影像，方便視障人士觀賞，昨日齊出席放映暨分享會。彭家麗首次為電視劇做旁述作聲音導航，希望透過不同方法幫助視障人士，感覺很有意義。唱家班出身的她承認初次口述旁白不習慣，在掌握時間方面有難度，「唱歌唱啱拍子就得，旁白要在空檔位夾時間，描述影像情景，所以有向淑梅姐和Gigi姐（黃淑儀）偷師，學到很多」。熱愛運動的她最近參與「香港業餘田徑運動會先進隊」，跟一班50至60歲耆英一齊練跑，部分更為視障人士領跑，期望有機會訓練自己成為領跑員。對於任達華出席內地活動遇襲，她自爆曾經有男歌迷上台獻花後惜面；現時自己接登台工作，會盡量不到夜店表演。

淑梅姐表示她負責口述的故事有關老人癡呆症，自己看後也感心噏。提到近期香港「反修例風暴」引發連串事件，淑梅姐認為所有界別應保持中立，正策劃一些節目，希望為大家發放正能量。淑梅姐知道有不少人為報道不開心，她承認也受影響：「我都有失眠和不開心！香港人一直好正面，當年SARS都度過到，今次考驗大家再手牽手，發揮香港人精神！」她相信有危就有機，期待有更美好明天。她又透露稍後往非洲慈善探訪，已打定防疫針及避免穿藍色衣服防被當地蒼蠅叮，又準備送舊衣和鞋給當地有需要人士。

（即時娛樂）