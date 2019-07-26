【爆張致恒一拖五】Moon：真的不知道有多少個被玩… (13:11)

34歲的張致恒（Steven）昨日驚爆婚訊兼承認做爸爸後，被指與模特兒兼舞台劇演員梁皓恩（April）感情未斬纜外，同時爆出Steven暗交一位名叫「Moon」的女仔，Moon不忿感情被騙，主動聯絡上April，並爆受害者不止April一個，竟然還有另外2個女仔。

Moon亦在社交平台連接向Steven開火，她昨晚先第一個留言：「你想讓全世界知道你是個好人 但我們都讓身邊人知道我們是白痴」，並上載「周一見」字句的圖片，疑似下周一會再爆料。之後今早再留言：「我是真的睡不著 我真的不知道有多少個女孩子被玩的團團轉，被大話精一直騙 人貴在有自知之明，抱歉你沒有」，同時分享別人的語錄「傷害別人之前 先想想 若是別人也這樣對你 你會是什麼感受」

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（即時娛樂）