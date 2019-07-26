邵子風揭梁皓恩係小三 張致恒舊愛莊端兒：我好難受… (14:36)

邵子風昨晚在facebook回應張致恒（Steven）事件，表明對渣男不反感，只對人渣反感。他更揭露梁皓恩（April）其實是「小三」，指April在網上聲稱「被偷走的五年」，代表2014年已戀上Steven，但當年外界都知道Steven的另一半是莊端兒，「April呢一位虔誠基督徒，當年明知張生有女朋友，佢都甘願做人小三！…當晒自己係受害者，你做人小三，一樣係傷害緊人，唔好當無左（咗）呢件事先得架！如果我係莊端兒，如果我今日先知你呢個小三當年嘅存在，你覺得我會點？」

莊端兒數小時後留言回覆邵子風：「如果是事實的話 老實答：我好難受！ 那時候還有台妹！令我頗困擾 還記得2016年也是我的世界末日… 愛情工作一下子都離我而去 也不敢打騷家人朋友 心如刀割連膽都割了… 那個時候我好想自己 不如死在手術床上 也曾經不孝到問媽媽 為何你滿身病痛折磨不選擇死 我那時候表示我好想死啊 媽媽淡淡的告訴我 好不容易能夠轉生為人 只要一息尚存都要活下去 自殺這行為實在太對不起 家人及愛你的朋友 經歷過後學懂放下 愛情放過他人等於放過自己 世界沒有過不去的事情 只有自己跟自己過不去 時間從沒有為任何人任何事 停留過一分一秒 請大家愛自己多一點 請不要為任何事情選擇輕生 #被偷走的那五年我希望不是真的」

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（即時娛樂）