BOYZ個唱受張致恒影響？ 英皇霍汶希：內部溝通研究中 (15:18)

關智斌（左）與張致恒組成的BOYZ今年9月殺入紅館，很多粉絲擔心被張致恒影響。（資料圖片）

張致恒（Steven）與關智斌組成的二人組合BOYZ，定於今年9月在紅館舉行演唱會，消息傳出時令粉絲大為驚喜，二人日前飛到布吉拍攝演唱會宣傳片。可是昨日驚爆Steven快結婚兼做老竇後，卻傳出他跟模特兒兼舞台劇演員梁皓恩（April）仍未分手，同時爆出Steven一拖五的疑團。有粉絲對此事大為緊張，擔心對BOYZ的紅館個唱帶來影響，同時會拖累關智斌。

英皇高層霍汶希（Mani）表示：「有關於BOYZ的演唱會安排事宜，我們公司已經進行內部溝通研究，有關進一步消息會稍後統一回覆大家。」據知Steven已完成他拍攝的部份，並已離開大隊，暫時無人知他下落。

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（即時娛樂）