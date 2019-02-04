【桃色風波牽連大】張致恒連累關智斌 BOYZ紅館個唱宣布擱置 (16:03)

張致恒的桃色風波，未知會否影響到他和Kenny多年的兄弟情。（資料圖片）

組合BOYZ原定於9月舉行紅館個唱，亦是關智斌（Kenny）和張致恒（Steven）入行10多年首個紅館演唱會，二人日前還飛到泰國布吉影演唱會宣傳片，昨天驚爆Steven就結婚兼做老竇，而好拍檔Kenny亦指他愈來愈成熟，豈料及後爆出他跟模特兒兼舞台劇演員梁皓恩（April）仍未分手，然後又爆出Steven一拖五的桃色風波，令BOYZ演唱會是否繼續舉行存在變數。

英皇高層霍汶希（Mani）今午回覆傳媒：「各位傳媒朋友，經公司內部商討及與各方共識後，原定於9月舉行的BOYZ演唱會將會擱置，公司現正積極商討及研究處理方案。一旦落實，將第一時間向各位交代。多謝各位。」Mani續說：「今次演唱會取消主要原因是，Steven應該有好多事要處理，應該不能以最好狀態，去準備今次演唱會及綵排，所以我們寧願先取消，不想影響演唱會的質素。」

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（即時娛樂）