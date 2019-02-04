【都咪話唔邪】壞咗嘅檔期？ BOYZ接安仔紅館檔即出事 (16:39)

許志安和黃心穎於今年4月爆出「安心事件」，轟動全城，事後安仔和心穎的工作全面叫停，心穎避走美國進修，安仔舉行完道歉記者會後，亦「潛水」避見人，至近日才出山撐老婆鄭秀文個唱。

安仔原定於9月在紅館舉行個唱，但爆出安心事件後，安仔個唱亦急煞停，該檔期因而騰了出來，BOYZ原本冷手執個熱煎堆，成功入紙申請，頂替安仔這個檔期，BOYZ日前亦飛到泰國布吉，拍攝個唱宣傳片。

然而昨天先爆出張致恒（Steven）快為人夫兼已做老竇，正當恭喜之聲此起彼落之際，忽然再爆出Steven跟舞台劇演員梁皓恩（April）未斬纜，及後再驚爆Steven疑似「一拖五」風波，有指「受害者」愈來愈多，令BOYZ紅館個唱是否如期舉行存暗湧。到今日下午英皇高層霍汶希（Mani）向傳媒透露，BOYZ個唱會擱置，Mani表示Steven應該有好多事要處理，應該不能以最好狀態去準備今次演唱會及彩排，所以寧願先取消。

不少網民和粉絲都斥Steven連累Kenny，又謂Steven的行為毁了粉絲們的期望及青春回憶；同時亦有網民指9月這個紅館檔期「好邪」，先爆出安心事件，再來是Steven桃色風波，有網民直言要找一個單身兼無緋聞的歌手才可以頂到。

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（即時娛樂）