【自封「84匕翁」】醫生斷定患皮膚癌 倪匡：不做電療化療 (17:35)

84歲倪匡日前出席書展講座，吸引不少書迷入場，大師魅力仍在。倪匡在台上不經意提到患上皮膚癌，事後接受《明周》訪問，他說：「都不是什麼私隱，身體上大大小小的毛病就有十幾種，折磨了我幾十年，這些病很快跟我同歸於盡，皮膚病就前後十幾年的事，看過7個醫生，有3個說是癌症，4個說是濕疹，現在患濕疹位置生了一個瘤，有2個醫生叫我不用理，有2個話可以考慮割，有2個由我決定割不割，我都這麼老了，有病有什麼所謂，都是要去的，所以我採取不理會，癌病又未發作，電療化療都不會做，有病是痛苦，腿部的腫瘤有一巴掌大，潰爛又發炎，當作濕疹來醫，搽些藥膏又感覺好一點。」

倪匡對生死處之泰然，最近給了自己一個外號「84匕翁」，「84是我的歲數，匕是匕首的匕，死字去了一大半就是匕字，匕翁就是死了一大半的老郎。」倪匡當年曾與好友古龍及三毛約定，死後以任何形式互通消息，因為他相信人死後，只是身體與靈魂分開，但對靈魂如何存在則一無所知：「古龍頭七，就跟三毛一直等，等到天光到沒出現，後來三毛也走了；我發夢見過很多新朋友，就是沒有見到他倆。」

提到患上腦退化症的太太，倪匡指作為老公的只有2條路可行，一是自己變成癲佬，二是自己的智力都有問題，最後他選擇了後者，而兩公婆在家不時叫對方「妹妹」及「豬豬」，「這些稱呼已叫了60幾年，怎可以改口，現在她叫我寶貝豬豬，如果我不回應，會一直叫到我回應為止，有時候我都不好意思回應，會叫大家不准笑，亦會叫她寶貝妹妹，所謂重拾初戀就是這樣。」

（即時娛樂）