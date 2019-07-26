【都係有個恒字】捲桃色糾紛 張致恒跟周永恒黃子恆「齊名」 (17:38)

34歲的兼身為基督徒的張致恒（Steven），入行18年，情史多籮籮，他跟不少圈中女星拍拖，包括與傅又宣（傅珮嘉）譜姊弟戀﹑曾跟同公司的鍾舒漫拍拖，還有奀模孫旗﹑莊端兒﹑台妹Doris﹑梁皓恩和粉絲雯雯等，感情生活複雜，而Steven亦因「偷食」致分手收場。Steven曾認「衰鹹濕」，3年前Steven被爆背莊端兒偷食台妹，令莊端兒死心分手，Steven為此落淚道歉，指自己不是第一次偷食，又曾懷疑自己患上性沉溺，之後澄清沒有「性上癮」。

同時有心水清的網民發現，除了張致恒外，周永恒和黃子恆亦先後捲入桃色糾紛，湊巧3位男藝人姓名同樣有個「恒/恆」字，而被網民嘲諷「三人『恆』」。黃子恆被爆曾搭上人妻裕美，風波平息後，子恆又被爆跟內地女粉絲發生性關係，一度令他的演藝事業受挫；而曾自認人渣的周永恒，曾涉藏毒及毁壞公物，2014年又跟趙頌茹爆爭執，及後周永恒承認跟劉依靜搞婚外情，他被網民封為「世紀賤男」。

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（即時娛樂）