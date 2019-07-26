【祝福變罵戰】李蘊窒張致恒：教好啲個仔 唔好學爸爸 (19:09)

張致恒（Steven）昨天在社交網宣布和28歲粉絲雯雯的婚訊，同時自爆已升呢做人父，他還發放一家三口幸福照，不少Steven圈中朋友都留言恭喜，包括楊潮凱﹑DJ朱薰等，正當恭賀之聲此起彼落之際，晚上卻爆出Steven疑似偷食，原來他跟正印女友梁皓恩（April）未斬纜，同時又引來另一位叫Moon的女子出來，指證Steven一腳踏多船，整個ig留言大逆轉，由祝福變狂罵，就連之前祝福Steven的楊潮凱和朱薰「躺著也中槍」，惹來網民大罵，都怪Steven惹的桃色之禍﹗

身為兩孩之母的李蘊，則在Steven該post留言：「教好啲個仔，唔好學爸爸。」李蘊留言獲逾3千個Like，不少網民讚李蘊敢言，又讚她講得好，謝謝她的發聲，不過亦有網民反問李蘊：「想點啊你？」李蘊亦回覆該網民：「無想點，如果我自己有嘢做得唔好都唔想小朋友學，你唔認同嗎？」

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（即時娛樂）