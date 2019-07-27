張致恒被爆大話連篇 Moon：遇到這樣的人就當渡劫 (17:45)

Moon大爆張致恒大話連篇，同時跟雯雯、April及她交往。（網上圖片／明報製圖）

34歲的藝人張致恒（Steven）驚爆一腳踏五船，與粉絲雯雯公開結婚生仔外，被指和模特兒兼舞台劇演員梁皓恩（April）未分手，並同時跟Moon及另外2位女仔拍拖。

Moon在April留言中爆張致恒還跟另外2位女仔拍拖後，這兩日都有在個人Ig帳號發文，今日留言：「我今年的生日願望本來是：所求皆如願，所行化坦途。遇到這樣的人，就當渡劫吧。」

28歲的Moon接受傳媒訪問表示自己來自東莞，與Steven是今年3月正式拍拖，對她表明他已跟梁皓恩（April）分手，可是到6月後發現C小姐及雯雯的存在，不過Steven稱C小姐只是朋友，而雯雯只是玩玩的女仔，可是卻不小心懷孕，每日被對方拿孩子威脅，而公司更叫Steven與Moon分手，做個負責任的人。Steven公開結婚及做老竇的消息前，曾跟Moon談了個半小時的電話，聲稱不會跟雯雯結婚，可是之後卻是另一回事，並與Moon失聯。Moon之後不忿下先後跟C小姐及April聯絡，令事件因此曝光。

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（即時娛樂）