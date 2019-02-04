【死性不改】BOYZ演唱會擱置 關智斌單拖泰國返港好無奈 (00:19)

BOYZ的張致恒（Steven）驚爆結婚兼囝囝已3個月大，同時被爆一腳踏五船，被眾女圍攻斥欺騙感情兼欠債，被網民封「賤男」。Steven與BOYZ拍檔關智斌（Kenny）原定9月的紅館演唱會，受Steven形象負面拖累，英皇方面宣布擱置。今晚Kenny獨自由布吉抵港，泰國之行是他跟Steven拍攝演唱會宣傳片，日前Steven突然離隊連Kenny也跟他失去聯絡。

Kenny在機場接受記者訪問，透露Steven已跟他聯絡為中途離隊作交代。原本9月在紅館舉行BOYZ演唱會，因為Steven而擱置了，問Kenny是否嬲Steven？他低頭說：「冇！」對演唱會擱置只有感到無奈，可能上天另有安排。歌迷期望演唱檔期由Kenny跟張敬軒合作演出？Kenny說：「平時我會覺得幾好笑，但今次我笑唔出。」有關Steven一腳踏五船的事，Kenny表示不清楚，至於對方被指欠債，問他有沒有借錢給Steven？他說：「兄弟唔計較啦！（有沒有還錢?)咁耐無計了！」問Kenny是否覺得Steven演活BOYZ的歌曲《死性不改》？他苦笑說：「我唔識答。」

（即時娛樂）