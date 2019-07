鄭秀文(Sammi)的13場紅館個唱昨晚結束,捧場嘉賓星光熠熠,包括舒淇﹑鄭裕玲(Do姐)﹑張衛健﹑梁漢文﹑孫耀威和陳美詩﹑甘比﹑梁競徽和太太等,而古天樂(古仔)和王嘉爾(Jackson)擔任表演嘉賓。Do姐在社交網貼了和Sammi﹑古仔和舒淇合照,當然不少得和她至疼惜的Jackson合照,二人在後台言談甚歡,Jackson還捉實Do姐隻手,感激對方的支持,而Do姐亦讚他演出完美無瑕,她說:「Jackson首次踏足紅館,雖然是嘉賓身份(分),但是他說覺得非常開心和興奮,身為one of his biggest supporters,我也替他開心!And his performance was flawless!(他的演出完美無瑕﹗)」

(即時娛樂)