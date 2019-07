陳嘉寶(Anjaylia)和老公黃頌祈(Epaphras)婚後育有囡囡Hosanna,眨眼B女已經6個月大,相當可愛。Epaphras熱愛滑水,常在社交網分享滑水照,適逢他今個月生日,他最想要的生日禮物,就是跟B女齊齊滑水。昨天Epaphras在ig分享了帶同Hosanna出海玩wakesurf的短片,片中Epaphras抱實身穿救生衣及戴了小帽子的B女,期間Epaphras還邊滑水邊跟囡囡咀嘴,難得Hosanna沒有扭計。當Epaphras將她的腳仔靠近浪花時,她即搞笑踢腳仔,玩得好高興,Epaphras還以英文留言:「My 6 Months Baby Hosanna first surf - Best gift for my birthday this year! Thank you for all the birthday wishes.」

(即時娛樂)