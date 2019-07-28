【元朗遊行】何韻詩斥警察無性：警隊威信已由零去到負數 (15:18)

何韻詩直言平時只戴條濕毛巾，到昨天都要眼罩豬嘴上陣先頂得住。（何韻詩fb圖片）

何韻詩昨天有參與元朗遊行，她事後在fb譴責警察無性。（何韻詩fb圖片/明報製圖）

元朗昨天爆發警民衝突，警方更施放催淚彈﹑海綿彈和胡椒彈，晚上還衝入西鐵站追打市民。何韻詩昨天亦現身元朗，並舉行流動簽名會，阿詩返家後在facebook撰長文提及元朗衝突事件：

「今（昨）日元朗遊行無理地不獲警方不反對通知書，無所謂，大家照去行街買老婆餅簽名影相，元朗大街擠滿人，本來都相安無事。

鄉黑同白衣人可能會攻擊一早預咗，諗都無諗過『姊弟戀』製造混亂又再次係香港警察，真係蠢到一個不能理解嘅點。

防暴五點已經由後排逼埋嚟，擺明挑釁市民情緒。過咗無耐，喺完全無衝擊下，日光日白一街都係人，竟然往人群施放催淚彈。當中有老有嫩，仲要喺民居、護老院隔離放，市民唯有喺一片混亂下逃離。

後來大家被逼到西邊圍，警察防線不斷無警告下突然釋放胡椒彈催淚彈，大家走避又行返去，來來回回好幾次。期間多人受傷，連社工記者都不放過，有數名記者被直線擊中，連頭盔都穿埋，更加有一位社工被捕。催淚彈加加埋埋應該出咗十幾二十個，後來仲俾（畀）人發現從高空發射海綿彈。

我由平時只戴條濕毛巾，今日都要眼罩豬嘴上陣先頂得住，班警察真係無性㗎。而其實警察有嚴格指引乜嘢情況下先可以使用催淚彈，民居範圍內當然係大忌，但似乎自從上環一擊，警察連呢條底線都抹走埋。

由尋（噚）晚（26號）政務司司長張建宗向公眾道歉後員佐級及警司發出聲明公然以下犯上譴責（甚至可以視為恐嚇）高官，已顯示警隊已經完全不受控。《警察通例》第6章22條講明『警務人員不可發出匿名信件，此舉可被視為有損警隊良好秩序及紀律的行為』，以為人出信自己又出信好叻叻咩，其實已經violate曬（晒）你地（哋）嘅rule of conduct。

配備槍械嘅紀律部隊公開表示自己可以不服從同埋不服上司嘅指令，可以話香港已成為Police state，警隊嘅威信已經由零去到負數，你地（哋）想市民以後再相信你地（哋）都好難。今（昨）日警隊嘅表現，正正就係表現出佢地（哋）『靠惡就大曬（晒）』嘅信念，加上警黑合作無間，香港軍政府係咪已經正式成立？

用咁嘅態度執法同埋鎮壓人民，民怨只會越（愈）來越（愈）沸騰，到底係邊個豬隊友指揮成咁？定根本已經無人可以指揮到？

呢個局面，除咗香港政府（或背後嘅北京），無人可以拆解。」

（即時娛樂）