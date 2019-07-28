【Sammi個唱嘉賓星閃閃】孖鄭融吳少芳最洋葱 古仔王嘉爾夠驚喜 (22:54)

葉蒨文與梁詠琪在台上跟Sammi妙語如珠。（資料圖片／明報製圖）

鄭欣宜、薛凱琪及李蕙敏是頭幾場個唱的嘉賓。（資料圖片／明報製圖）

鄭秀文（Sammi）的13場「#FOLLOWMi 鄭秀文世界巡迴演唱會」，昨晚（27日）尾場請來古天樂做嘉賓，給全場觀眾帶來驚喜，繼之前男團MIRROR後，再次打破Sammi想全女班做嘉賓的局面；之後，王嘉爾（Jackson）上台跟Sammi合唱《Creo en Mi》，令人意想不到。

還記得Sammi於2016年舉行「Touch Mi 2 鄭秀文世界巡迴演唱會」，當時的嘉賓是全男班上陣，包括劉德華、古天樂、黃子華、張衛健、杜德偉、黎明、林海峰、吳鎮宇及林日曦等。今次2019年就想「全女班」陣容，搞搞新意思，計有鄭欣宜、李蕙敏、葉蒨文、梁詠琪、謝安琪、鄭融、盧巧音、薛凱琪、李玟、前Face To Face成員吳少芳（Jodi）、莫文蔚及陳慧琳等，不過，其中兩場換上男嘉賓，有男團MIRROR外，還有「男神」古天樂和王嘉爾。

Sammi每晚與嘉賓對談兼合唱，當中以她和鄭融合唱《紅綠燈》，以及和Jodi合唱《默契》最洋葱，在台上當眾落淚很感人。至於跟陳慧琳、梁詠琪及葉蒨文就搞笑chit chat，同樣掀起高潮，令人回味。

（即時娛樂）