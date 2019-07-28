成龍國際動作電影周閉幕 袁和平獲終身成就獎 (23:49)

第五屆成龍國際動作電影周閉幕式昨晚（7月27日）在山西大同舉行，紅地氈上星光熠熠，除了主角成龍，還有奧斯卡影帝艾恩布迪（Adrien Brody）、曾志偉、王中磊、吳京、景甜、徐克、徐帆、葉蒨文、元彪、元華及元秋等。

現場以太空為主題，成龍以太空人Look從天而降，成家班以武術特技表演貫穿全場，連艾恩布迪也大讚活動媲美奧斯卡金像獎。成龍還找來老友周華健、李宗盛合唱，以《真心英雄》點燃現場氣氛，王力宏則帶領新七小福獻唱《十二生肖》向所有電影人致敬。成龍開心表示希望影展可持續舉辦，因為這不是他個人的，而是所有動作電影人的獎項。他又指成家班表演背後花了無數心血，有人在綵排時受傷臀部縫了7針，還有人後腦勺受傷，但依然堅持演出，徹底展現敬業精神。

昨晚揭曉獎項，《「大」人物》獲最佳動作影片，男主角王千源奪最佳動作男演員，《武者》則獲最佳導演及編劇兩大獎，兩片成為今年的大贏家。有「天下第一武指」之稱的「八爺」袁和平導演，獲頒終身成就獎，他感性表示：「功夫是中國的國粹，很榮幸能夠領取這份榮譽。」他也肯定成龍、李連杰、章子怡和吳京等人的付出，讓全世界逐漸領略到中國功夫電影的魅力，最大的心願是未來能有人接班傳承。

（即時娛樂）