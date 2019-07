next

韓劇《我的ID是江南美人》主角兼男團Astro主將車銀優,最近忙於演出新劇《新入史官丘海昤》。今日宣布他將展開首次個人亞洲巡迴粉絲見面會,而香港站「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」將於10月19日在九龍灣國際展貿中心舉行。

去年車銀優首次擔綱主演韓劇《我的ID是江南美人》,扮演「校園男神」一角而引起熱話,就連Do姐也大讚。今次來港舉行見面會,車銀優將與粉絲分享個人生活,並設一對一擊掌、小組合照、簽名會及簽名海報等福利回饋港迷。活動門票將於8月23日起透過購票通發售。票價分1388及888港元。

