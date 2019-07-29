衛詩雅慘被工廠老闆「強暴」 吳浣儀搏老命為女報仇 (19:33)

由衛詩雅﹑林德信﹑吳耀漢﹑吳浣儀和關寶慧等合演的驚慄懸疑電影《雙魂》，入選「韓國富川國際奇幻電影節」、「紐約亞洲電影節」及「波隆那亞洲電影節」，該片將於8月22日在港上映。

電影於馬來西亞取景，其中拍攝衛詩雅被工廠老闆「強暴」的事被揭破，她與母親吳浣儀於工廠內上演「復仇者母女」！雖然吳浣儀與女兒衛詩雅於戲中的母女關係麻麻，不過當她得悉女兒被侵犯後，即性情大變，更在工廠內拿著斧頭穿梭，發狂追斬工廠老闆，決心為女兒報仇！經過連場搏鬥後，工廠老闆難逃一死，不過最後卻死在衛詩雅的報復手法上。

提到拿著斧頭為女報仇，甚少拍動作戲的吳浣儀透露不小心撞倒，她說︰「因為我不是拍開動作戲，這場戲都幾辛苦，拿著個大斧頭不斷追斬。拍攝時自己沒有為意，因為自己不懂得就力，可能撞到張櫈，覺得胸口有少少痛，但不是好嚴重。」

衛詩雅直言戲裏戲外視對方為「母親」，當得悉對方受傷即致電慰問，她表示︰「我們平時談話已經好似母女，因為她的仔女和我差不多大，所以好易投入角色，她是超級好媽媽，拍完套戲都有約她和她的仔女食飯，好sweet 。」

（即時娛樂）