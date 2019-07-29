產後未收身急開工 黃婉曼趕掙奶粉錢暫緩生B (20:35)

【今日直擊】黃婉曼（Icy）獲老公打本於將軍澳開設餐廳，今日舉行開幕禮獲大批好友到賀，老公帶埋2歲大女Kyra到場支持；席間，眾人合唱生日歌為日前2歲生日的Kyra慶祝。

黃婉曼近年涉足飲食界，繼於灣仔賣龍蝦包、開歐式麵包烘焙學校，她表示新店是其第三盤生意，集甜點麵包店、咖啡室、晚餐、餐酒及烘焙學校於一身的概念店，邀得世界級的法國麵包師和日本甜點師駐場教班，店內售賣的麵包亦是全手工製。問到投資額是否很昂貴？黃婉曼直認：「我投資了自己所有！平時我都帶Kyra來開工，我整麵包，Kyra就幫手包裝貼貼紙和抹廚櫃。我最近忙於新店開張，昨日冇時間為Kyra慶祝兩歲生日，今日再慶祝啦！」

她笑稱趕住掙奶粉錢，產後兩個月便急急開工，感恩兩個女兒很乖巧，Kyra知道媽媽返工不會扭計；兩個月大的細女Kaitlyn目前體重十幾磅，食得瞓得容易湊，為她減輕不少壓力。黃婉曼目前最大難度是要收身，她笑說：「雖然睇相話我愈肥愈旺，但我好懷念做女時的身形，尚欠10磅，返工可以幫我減肥，我想做回自己一陣子。」她坦認喜歡大家庭，愈多仔女愈好，不過生仔計劃要暫緩。

（即時娛樂）