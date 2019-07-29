【專訪】蕭正楠不避忌親熱鏡頭 林夏薇拒跟堂兄林峯拍咀戲 (21:16)

蕭正楠（阿蕭）與林夏薇（薇薇）年多前合作的劇集《十二傳說》，原本安排在去年播出，後來檔期讓給《延禧攻略》，直至今個月終於重見天日。阿蕭笑言：「這也是個傳說來！哈哈！感覺大家都很期待這套劇，都擔心相隔近兩年，大家的熱情會否冷卻，幸好宣傳片再出來後，大家反應不錯。」對於要「讓路」給《延禧攻略》，兩人表示沒有不開心，反而覺得因禍得福，原本只在周末播，現在剪成一周五集於黃金時段出街，又會跟內地同步播映，加上剪輯後約兩日為一個單元，劇情變得更緊湊、更有追看性。

阿蕭指他與薇薇的感情戲不多，看起來似一對好拍檔。成為人夫後會否很避忌拍親熱戲？他表示不關事，近日拍攝的新劇分別與陳瀅及曹永廉（阿廉）有親熱戲，「大家都是拍戲，明白的，不用特意去講，但同阿廉拍前要備案，因為驚太太黃翠如誤會我個口臭，其實是惜完阿廉，不要怪我，不過拍完已幾日，她是明顯抗拒我的，哈哈﹗」阿蕭表明不會阻止翠如拍親熱戲，最緊要是畫面靚。

身為人妻的薇薇亦表明拍親熱戲前，不用跟老公備案，還會迫對方看她所有演出，「他OK的，知道工作還工作，夫妻之間講信任，而且他都認識我的拍檔。」阿蕭好奇問薇薇跟堂兄林峯kiss又如何？薇薇笑說：「我不會接囉！不會吧！真是要視乎劇情有幾需要再考慮，但可能是對方拒拍呢？要我『女女』反而無問題，平時跟胡定欣都是這樣惜。」

欲知專訪詳情，請留意（7月30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）