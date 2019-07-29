無綫廣播大樓外牆掛直幡 李寶安：必會嚴肅追究　 (23:26)

李寶安表明絕不容許在公司內有類似行為，直接或間接干預新聞部工作。（資料圖片／明報製圖）

無綫位於將軍澳工業邨的廣播大樓，昨日（28日）外牆掛上四幅黑底白字及白底黑字的直幡，分別寫上「無線（綫）電視」、「製造對峙」、「泯滅良心」及「壓制聲音」，相當顯眼。

電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安昨日向各職藝員同事發出通告：

「致各職藝員同事：過去兩天，香港再次經歷一連串暴力 衝突事件，我感謝新聞部同事緊守崗位，特別是前線記者和攝影師，無畏無懼，日以繼夜在現場直播最新情況。

自六月示威衝突情況開始，在種種壓力下無綫新聞一直堅守原則、不偏不倚、公正持平，如實報道，透過多角度拍攝和現場直播，讓觀眾親眼看到現場實況。

近期發生兩宗有人在公司範圍內張貼針對新聞部的標語，相信是有個別員工，因個人政治取態而作出有關行為，加上少數別有用心的傳媒及競爭者推波助瀾，目的是打壓無綫電視新聞自由。他們一方面高舉新聞自由的旗幟，同時用盡手段打壓和抹黑無綫新聞，雙重標準，我們堅決反對。

縱使個別員工有不同政治取態，我們絕不容許在公司內有類似行為，直接或間接干預新聞部工作，或將其政治傾向附加於工作上，公司絕不容忍，必會嚴肅追究。

公司重中全力支持新聞部編輯自主、公正不偏、專業報道。」

（即時娛樂）