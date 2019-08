next

張致恒(Steven)因桃色風波而形象破產,偷食醜聞愈揭愈多,蔣家旻亦被捲入Steven過往的情史中;有報道指Steven與莊端兒拍拖期間,曾暗交蔣家旻,指她當時受情傷想過做傻事,她強調不是事實,與Steven沒有拍過拖。

今日Steven終於就事件蒲頭,對每位被傷害的人道歉;另一邊廂,蔣家旻在社交網上載一張望夜景的照片,並留言:「Please Don't Disturb My Peace(不要打擾我的安寧)」之後,她又宣布已有「新歡」,並分享兩人的咀嘴合照,她說:「宣布:佢係我男朋友 我個心只容納到佢一個 其他人唔好煩我啦 另外 我一早落咗訂 邊個都唔可以同我爭 我地(哋)個心 係屬於彼此架(㗎) Love you, My Boy」有網民估計蔣家旻似想事件可以告一段落。

(即時娛樂)