拍《降魔的2.0》發生意外 胡鴻鈞憶受傷停工經過 (14:13)

胡鴻鈞早前拍攝《降魔的2.0》一場吊威也戲分時，不慎從高處墮下撞傷頭部，要入院治療，留院一星期後才出院。

昨天胡鴻鈞在社交網貼相並撰長文，憶述拍《降》時受傷經過，他說：「《降魔的2.0》的拍攝終於完成了，首先，我想謝謝劇組幕前幕後上上下下的演員和工作人員，對我的教導和照顧，用你們的專業填補我的不足，辛苦了﹗

然後，我也想跟你們說聲不好意思，臨近拍攝尾段發生了狀況，耽誤了劇組的完工時間，為大家帶來不便，抱歉了﹗

謝謝探訪過我傳短訊慰問過我﹑面對面拍拍過我肩膊祝福我早日康復的每一位，你們給予了我很多的溫暖和關懷，陪伴我慢慢好起來。

在這段休息的日子裏，我多了時間和空間去沉澱和思考，第一樣領悟的，是身體健康的重要，身體有問題了，除了自己，還影響到身邊的人，你們承受的那種擔憂和焦慮，有時比我自己身體上的痛還要痛， 所以照顧好自己 也是照顧別人的第一步；其次，暫時放下現時的工作，卻令我能靜心計劃往後的工作。

入行到現在，感恩身邊出現過的每一位，即使當中出現過不同的流言蜚語，但你們依然選擇對我投放信任，為我遮風擋雨，給我勇氣和力量前行，我知道一切都不是理所當然，謝謝你們。

各種工作和機會，使我能在實踐中學習，再把學習到的實踐出來，嘗試和經歷過，更知道自己想追求的是什麼，目標愈來愈明確和清晰後，那就向前衝了。

演藝事業不容易，每個行業也同樣的不容易，但容許我借用林書豪昨天在佈道會分享過的一席話 ：『在面對難關時 抱著 「不放棄，不妥協，不要失去盼望」的信念』，

我相信除了在工作，更能應用在人生，不論身處什麼位置和局面，盡力而為，問心無愧就可以了，最後，我現在的康復進度十分良好，基本上我已經全面回復工作，希望擔心我的各位可以放心。」

（即時娛樂）