【當宇宙最強遇上大隻Mi】孖甄子丹騷老鼠仔 Sammi：輸得慘烈 (14:42)

鄭秀文（Sammi）的13場紅館個唱日前圓滿結束，小休一天後，Sammi不斷回顧過去13場個唱的點滴。Sammi在ig放上大堆零食照﹑後台花絮照以及慶功宴的照片，相當開心。

原來「宇宙最強」甄子丹都是其中一晚捧場嘉賓，Sammi上載和子丹合照，二人更鬥騷「老鼠仔」，Sammi笑稱：「小巫見大巫。手瓜輸得好慘烈。 #宇宙最強甄子丹 #宇宙最強 #大隻mi」；另外，為響應環保，Sammi騷前已呼籲朋友勿送花，場內亦沒有派發吹氣棒和熒光棒，令她可以邊開騷邊環保，Sammi說：「由於show前已經呼籲了朋友們不用送花，轉而捐去癌病基金，朋友們都很好，紛紛響應。所以今年紅館的走廊並沒有花牌花藍陣充撐場面，走廊很素靜，但空氣中卻又充滿著愛，朋友亦說把買花錢捐出，覺得更有意義。

不過，唱片公司例也貼心，也稍為報（布）置走廊一下，把歷年的concert poster掛在牆上。歌迷亦送上了幾個環保物料的人型（形）汽（氣）球公仔，使空空的走廊多添了可愛氣息。其實mi到了人生這階段，一些形式上的（慶賀）東西於我來說，已經完全不重要，也不須（需）要這些什麼充撐場面了，朋友們把花藍（籃）花牌的錢幫助這世界，更有意義呢。朋友們來看show, mi更喜悅呢。

#人生這個階段不用什麼充撐了心中有愛最重要 #沒有螢光棒的演唱會也很有氣氛啊 #這個後台也跳出了comfortzone。」

（即時娛樂）