【遭惡蚊狂噬】張名雅兩歲大仔右眼勁腫 慘變「大細眼」 (15:33)

張名雅大仔被惡蚊咬到右眼又紅又腫，身為母親的名雅十分心痛，她表示已帶囝囝看兒科醫生。（張名雅Ig圖片）

張名雅和老公蔡錦豪婚後育有兩子，大仔Mario現時兩歲多，今日凌晨張名雅貼上囝囝照片，只見Mario右眼腫了一大片，變了「大細眼」，張名雅說：「我的天喔~一眼望落去會唔會覺得Mario係咪比（畀）人打腫左（咗）隻眼？邊個咁大膽！話說前日落雨，爸爸同Mario特登行有瓦遮頭嘅地方到我地（哋）架車。

點知Mario應該就係（喺）嗰度比（畀）隻蚊咬左（咗）啖額頭，爸爸嘅手臂都被咬左（咗）兩啖。過左（咗）一日，今日個額頭竟然腫到落眼眉。我見佢差唔多開唔到隻眼咁滯。突然見到佢咁我笑左（咗）幾聲。。（原來Mario細眼係咁嘅樣）咪咪真係好衰。希望Mario快D（啲）好返啦！大膽的蚊子！！比（畀）我見到我仲唔拍扁你！！請大家繼續讚Mario靚仔，讚得落嗎？P.S. 最後一張圖是未被咬時嘅靚仔樣，尾2是剛剛咬完，陰功豬。」

到今午1時許，張名雅再度更新Ig，只見Mario右眼更腫，情況比之前嚴重：「今日Mario又嚴重左 （咗），唔知洗（使）唔洗（使）食藥添，額頭蚊咬搞到連眼都腫埋，其實昨晚已經立刻帶他看了急症，但咁夜已經無兒科醫生了，而（依）家等緊看兒科醫生啦。」

（即時娛樂）